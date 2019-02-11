Российский спутник могли вывести из строя воздействием с Земли

Некоторые российские космические аппараты, в том числе научный спутник «Вернов», могли быть преднамеренно выведены из строя воздействием с Земли, но конкретных доказательств нет, рассказал директор Научно-исследовательского института ядерной физики им. Скобельцына МГУ Михаил Панасюк.

«Странности в поведении нашей аппаратуры на отказавшем спутнике «Вернов» были. Я видел данные по последним минутам его жизни, и детектор электромагнитного излучения вел себя нетипично для этой области пространства и геомагнитной обстановки. Это можно объяснить сейсмическими явлениями, а можно и антропогенным воздействием», – сказал он, передает РИА «Новости».

Так ученый ответил на вопрос, можно ли допустить специальное воздействие с Земли на некоторые российские спутники, которые в прошлом вышли из строя при невыясненных обстоятельствах.

«В принципе, факт антропогенного воздействия на спутники допустить возможно. Но мы не располагаем доказательствами того, что было такое воздействие на нашу аппаратуру, стоящую на спутниках. Чтобы это доказать, надо ставить на спутники специальное оборудование и анализировать достаточно большой объем данных», – сказал он.

«Вернов» – российский малый научный спутник. Аппарат был запущен на орбиту в июле 2014 года и вышел из строя уже в декабре. Спутник изучал механизмы исследования радиационных процессов в атмосфере Земли. Ранее Панасюк заявил, что причиной выхода аппарата из строя могла стать радиация.