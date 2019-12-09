ВАДА получила имена всех подозрительных атлетов из базы данных LIMS

ВАДА располагает именами всех подозрительных спортсменов из базы данных LIMS московской лаборатории, включая тех, чьи данные были изменены или даже удалены, сообщили в агентстве.

«ВАДА теперь располагает именами всех подозрительных спортсменов из базы данных LIMS, благодаря кропотливому расследованию сюда входят спортсмены, чьи данные были изменены или даже удалены, включая не только 145 спортсменов из группы наиболее подозрительных, но и других», – передает РИА «Новости» слова председателя комитета по соответствию ВАДА Джонатана Тейлора.

Напомним, ранее в понедельник исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

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