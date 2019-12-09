Россия готова отправить в США четыре двигателя для ракет Antares

НПО «Энергомаш» в ближайшее время отправит в США четыре двигателя РД-181, применяемых на ракетах-носителях Antares, сообщило предприятие.

«6 декабря представителями американской компании Orbital Sciences Corporation были подписаны формуляры на очередную партию из четырех товарных двигателей РД-181... В ближайшее время двигатели будут подготовлены и отправлены компании-заказчику», – передает РИА «Новости» сообщение предприятия.

Там добавили, что данная приемка двигателей РД-181 является второй в 2019 году.

Напомним, в июне сообщалось, что «Энергомаш» (входит в Роскосмос) готовит к отправке в США три двигателя РД-180 для ракет-носителей Atlas-5.

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