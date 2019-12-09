В «Гисметео» сказали, когда москвичам ждать «зимней сказки»

Русская зима ушла из Москвы и в ближайшее время не собирается возвращаться, сообщают специалисты «Гисметео». По словам синоптиков, с начала декабря средняя температура месяца на три с половиной градуса превысила норму.

«Перспективы по-прежнему не радуют любителей зимней сказки. Первую половину этой недели Москва будет находиться в теплом секторе атлантического циклона. В характере погоды ничего не изменится: будет оттепельно, влажно и ветрено. Среднесуточная температура останется положительной и продолжит на 5–7 градусов превышать норму», – говорится в сообщении «Гисметео».

«Во второй половине недели скажется влияние области высокого давления. В Москве распогодится и слегка подморозит. Ночью прогнозируется до минус 5, днем – около 0. Атмосферное давление будет расти», – обещают синоптики.

«Постоянный снежный покров, который остается лежать в зиму, появляется в конце ноября. По расчетам, вплоть до 20-х чисел декабря на серьезный снег рассчитывать не приходится. Таким образом, в этом сезоне белая зима запаздывает на месяц», – заключают специалисты «Гисметео».

В свою очередь и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в четверг в Москве наступят холода, погода «перейдет на зимний режим». «С четверга (12 декабря – прим. ВЗГЛЯД) уже небольшой минус. Прогнозируем, что преимущественно ночные температуры во второй половине недели минус два – минус семь, дневные тоже отрицательные. Все-таки это уже зимний режим погоды», – приводит его слова ТАСС.

Вильфанд уточнил, что в четверг в столице будет солнечно, такой режим продолжится до субботы. «В декабре каждый солнечный час – это счастье, потому что в этом месяце самый короткий световой день», – отметил глава Гидрометцентра.

В четверг днем температура опустится до минус двух – ноля градусов, в пятницу и субботу – до минус пяти, в воскресенье – до минус четырех.

Кроме того, в Москве ожидаются скачки атмосферного давления, в начале недели оно будет пониженным, к четвергу повысится на 15-18 мм рт. ст., уточнил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, в понедельник давление составит 740 мм рт. ст., в четверг – 755 мм рт. ст., затем оно снова понизится и в воскресенье придет в норму.

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