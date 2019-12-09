Трамп забыл название Украины

Президент США Дональд Трамп рассказал о результатах поездки своего адвоката Руди Джулиани в Киев. При этом название Украины американский лидер так и не вспомнил, назвав страну «каким-то местом».

«Я просто знаю, что он вернулся из какого-то места. Он говорит, что у него много хорошей информации. Я еще не говорил с ним об этой информации», – сказал Трамп в комментарии американским СМИ. Фрагмент выступления американского лидера публикует The Hill в своем Twitter.

Трамп сообщил, что полученную информацию Джулиани представит генеральному прокурору и Конгрессу. «Я слышал, он нашел много [информации]», – добавил Трамп.

President Trump on Rudy Giuliani: "I just know that he's come back from some place.. He says he has a lot of good information. I have not spoken to him about that information yet." pic.twitter.com/46sB0nOwx8 — The Hill (@thehill) December 7, 2019

Джулиани прибыл в Киев 4 декабря. В украинской столице он встретился с депутатами Рады Андреем Деркачом и Александром Дубинским. За день до приезда в Киев Джулиани встречался с бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко.

В ноябре Джулиани заявил, что работает над выдачей виз в США четырем гражданам Украины, которые могут подтвердить причастность экс-вице президента Джо Байдена к «всевозможным преступлениям».

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