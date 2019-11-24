У адвоката Трампа появились доказательства «всевозможных преступлений» Байдена

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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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У «Единой России» появится новая функция перед 2021 годом

В своей речи Владимир Путин указал единороссам на истинные лидерские качестваФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Единая Россия» берет на себя правозащитные функции и начнет оказывать бесплатную юридическую поддержку. В самой партии продолжится курс на обновление. Об этом говорилось на прошедшем в Москве XIX съезде. Выступивший перед делегатами Владимир Путин заявил, что лидер – это прежде всего тот, кто спрашивает с себя строже, чем с других. Как предстоящие изменения отразятся на партии и сможет ли она получить конституционное большинство по итогам выборов 2021 года? Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Британия для военной базы США украла целый архипелаг

Жители архипелага Чагос не желают признавать британское владычествоФото: Dai Kurokawa/EPA/ТАСС
Страны, упрекающие Россию в возвращении Крыма, цинично и жестоко продолжают свою колониальную и захватническую политику. Ярким свидетельством этому является территориальный спор между африканским Маврикием и Великобританией – и отказ Лондона выполнять даже решение Генассамблеи ООН. О чем идет речь и причем тут американская военная база? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Нормальность нуждается в защите

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
Поддержки заслуживают те, кто внизу – и те, кто имеет шансы пробиться на самый верх. Первых – чтобы как-то поддержать, не дать совсем погибнуть. Вторых – чтобы помочь взлететь. Слепой зоной оказываются обычные люди. Подробности...
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У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

Сергей Мардан, публицист
Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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              У адвоката Трампа появились доказательства «всевозможных преступлений» Байдена

              24 ноября 2019, 11:46

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что работает над выдачей виз в США четырем гражданам Украины, которые могут подтвердить причастность экс-вице президента Джо Байдена к «всевозможным преступлениям».

              «Есть по меньшей мере три свидетеля, у которых есть прямые (от первого лица) доказательства преступного сговора с украинской стороной с целью не дать Дональду Трампу стать президентом или, в случае альтернативного исхода, как сместить его с поста под надуманными обвинениями... У этих свидетелей есть устные, документальные и записанные доказательства причастности членов семьи Байдена к взяткам, отмыванию денег, вымогательству и прочим всевозможным преступлениям», – передает РИА «Новости» текст письма Джулиани, направленного председателю юридического комитета сената США Линдси Грэму.

              Говоря об этом письме, Джулиани заявил, что свидетелей на самом деле четыре, однако сейчас все они столкнулись с проблемой получения визы.

              «Все эти свидетели и прочие лица готовы, желают и способны приехать в Соединенные Штаты и предоставить нам информацию о коррупции, вмешательстве в выборы и других преступлениях, которые американцы совершили на Украине в 2016 году. Однако наше посольство однообразно отказывает им в визах», – сказал Джулиани.

              Адвокат Трампа утверждает, что и сам имеет ряд документов, которые подтверждают преступления Байдена, но их «никто не хочет смотреть». Кроме того, он заявил о важности публикации записей трех разговоров Байдена с Петром Порошенко.

              Напомним, Джо Байден резко отреагировал на желание Линдси Грэма ознакомиться со стенограммами бесед бывшего вице-президента США с экс-президентом Украины.

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