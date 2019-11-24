У адвоката Трампа появились доказательства «всевозможных преступлений» Байдена

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что работает над выдачей виз в США четырем гражданам Украины, которые могут подтвердить причастность экс-вице президента Джо Байдена к «всевозможным преступлениям».

«Есть по меньшей мере три свидетеля, у которых есть прямые (от первого лица) доказательства преступного сговора с украинской стороной с целью не дать Дональду Трампу стать президентом или, в случае альтернативного исхода, как сместить его с поста под надуманными обвинениями... У этих свидетелей есть устные, документальные и записанные доказательства причастности членов семьи Байдена к взяткам, отмыванию денег, вымогательству и прочим всевозможным преступлениям», – передает РИА «Новости» текст письма Джулиани, направленного председателю юридического комитета сената США Линдси Грэму.

Говоря об этом письме, Джулиани заявил, что свидетелей на самом деле четыре, однако сейчас все они столкнулись с проблемой получения визы.

«Все эти свидетели и прочие лица готовы, желают и способны приехать в Соединенные Штаты и предоставить нам информацию о коррупции, вмешательстве в выборы и других преступлениях, которые американцы совершили на Украине в 2016 году. Однако наше посольство однообразно отказывает им в визах», – сказал Джулиани.

Адвокат Трампа утверждает, что и сам имеет ряд документов, которые подтверждают преступления Байдена, но их «никто не хочет смотреть». Кроме того, он заявил о важности публикации записей трех разговоров Байдена с Петром Порошенко.

Напомним, Джо Байден резко отреагировал на желание Линдси Грэма ознакомиться со стенограммами бесед бывшего вице-президента США с экс-президентом Украины.

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