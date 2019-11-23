Байден всполошился из-за угрозы раскрытия содержания бесед с Порошенко

Джозеф Байден резко отреагировал на желание американского сенатора Линдси Грэма ознакомиться со стенограммами бесед бывшего вице-президента США с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Кроме того, Грэм, возглавляющий юридический комитет Сената США, захотел получить от Госдепа материалы по украинской компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента Хантер Байден, передает РИА «Новости».

Байден-старший в ответ обвинил Грэма в том, что сенатор «полностью во власти» Белого дома. По мнению Байдена, Грэм боится выступить против главы американского государства Дональда Трампа, так как не хочет рисковать своим переизбранием в Сенат.

Как заявил бывший вице-президент США, «Линдси падет так низко», что будет «жалеть об этом всю жизнь».

Байден утверждает, что «нет ни крупицы доказательств», свидетельствующих о нарушениях с его стороны при контактах с Украиной. Байден подчеркнул, что ни Киев, ни ЕС не высказывали в его адрес каких-либо претензий.

Напомним, однопартийцы Джозефа Байдена начали в сентябре процедуру импичмента Трампа из-за того, что президент США якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела против Байдена-младшего.

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