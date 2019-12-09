Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 12 человек

Спасатели во время разбора завалов колледжа в Одессе обнаружили еще два тела, таким образом число погибших выросло до 12, сообщила пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Всего результате пожара погибло 12 человек», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Там добавили, что в понедельник ночью во время разбора завалов спасатели обнаружили два тела.

По данным пресс-службы, в больницах остается девять пострадавших в результате пожара. Спасательные работы продолжаются.

В среду в здании колледжа в Одессе произошел пожар. В момент возгорания в здании находились более 400 человек. Причиной возгорания называли электрообогреватель, которым пользовались из-за отсутствия отопления, также следователи изучают в качестве версии умышленный поджог.

Напомним, в воскресенье в госслужбе Украины по ЧС сообщили, что при разборах завалов в одесском колледже нашли тела еще двоих человек, число погибших увеличилось до 10.

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