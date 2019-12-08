Борис Джонсон рассказал о «дерзкой» поездке на велосипеде по тротуару

Самым дерзким своим поступком премьер Великобритании Борис Джонсон назвал езду на велосипеде по тротуару.

«Но я хочу, чтобы вы знали, что я резко осуждаю людей, которые едут на велосипеде по тротуару», – заявил он, признавшись, и сам мог «заскочить на тротуар», передает «Интерфакс».

Будучи мэром Лондона, Джонсон регулярно попадал в объективы фотографов, когда ехал на работу на велосипеде. С этим было связано и несколько инцидентов: так, в 2015 году он стал участником скандала, вступив в грубую перепалку с водителем такси.