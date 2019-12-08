При пожаре в подмосковной гостинице пропал человек

В Одинцовском районе Подмосковья в деревне Ромашково загорелся гостиничный комплекс, 19 человек эвакуированы, судьба еще одного неизвестна, сообщили в экстренных службах.

«Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 400 кв. метров. На данный момент эвакуированы 19 человек, судьба одного неизвестна. Ведутся его поиски», – передает слова источника ТАСС.

Он отметил, что пожар произошел на первом этаже трехэтажной гостиницы. Всего в ней было 20 постояльцев и 10 человек персонала.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась до 800 кв. метров.

«Произошло частичное обрушение кровли на мансарде», – сказал источник.

Есть угроза распространения огня на соседние строения.

В ГУ МЧС по Подмосковью сообщили, что звонок о пожаре поступил в 7.10 мск.

«Здание разной этажности 2-3 этажное, деревянно-рубленое. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение здания на площади 400 кв. метров», – сказал представитель ГУ МЧС.

На месте пожара работают 25 человек и семь единиц техники. Также на место направлены пожарные из Москвы.