Российские пары заняли весь пьедестал в финале Гран-при по фигурному катанию

Российская пара Апполинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова выиграла Финал юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.

Панфилова и Рылов стали первыми в короткой программе (68,80 балла) и вторыми в произвольной (116,43), набрав в сумме 185,23 балла, передает РИА «Новости».

Второе место заняли Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (184,37), третьими стали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (179,68).

Российские пары Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (178,56), Алина Пепелева и Роман Плешков (172,53) заняли четвертое и пятое места соответственно.

Ранее сообщалось, что в Израиле возмутились выступлением российского фигуриста Антона Шулепова в костюме еврейского заключенного в гетто с желтой звездой на груди.

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