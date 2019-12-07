Боярский ответил лидеру группы «Ногу свело!» про «деградацию» русских

Советский и российский актер Михаил Боярский раскритиковал исполнителей, которые, прославившись в России, критикуют страну. В частности, он осудил лидера группы «Ногу свело!» Макса Покровского, заявившего о «деградации русской нации», и ответил Лайме Вайкуле, пожаловавшейся на российскую публику.

Боярский в комментарии телеканалу «Царьград» посоветовал Покровскому и Вайкуле не «плевать туда, где из тебя сделали человека». По его словам, это «не красит музыканта ни в коем случае».

«Мне с ним (с Покровским – прим. ВЗГЛЯД) не о чем говорить, потому что у меня другие понятия о нашей стране, другие соображения. Нет, мне неинтересен человек, который так высказывается о нашей стране», – подчеркнул артист.

Комментируя высказывание Вайкуле о том, что она не дождалась от российской публики оваций, Боярский заметил, что в подобные ситуации не попадает. «Мне вполне всегда достаточно тех аплодисментов, которыми меня награждают зрители. Именно таких аплодисментов я и достоин», – подчеркнул он.

Напомним, Максим Покровский, уехавший жить в США, заявил о «деградации российской нации».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как наказать музыкантов за русофобию.