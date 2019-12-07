Лоза ответил лидеру группы «Ногу свело!» на слова о «деградации» россиян

Певец и композитор Юрий Лоза ответил на слова лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского, который заявил о «деградирующей российской нации».

Лоза заявил, что Россия сохраняет тенденции, существовавшие ранее для всего мира, однако ситуация поменялась, передает «Пятый канал».

«Раньше считалось, что мальчик не может бить девочку, а мальчика любить не должно. Это правила, которые были во всем мире. Но у нас они остались, а там – нет», – отметил композитор.

Он подчеркнул, что россиян не стоит называть ретроградами из-за желания сохранить ценности. По его мнению, это не является деградацией.

«Мы не пропагандируем однополую любовь, но это не значит, что мы деградируем в этом плане. Наоборот, я бы сказал, что Запад в этом направлении деградирует», – подчеркнул певец.

Ранее Максим Покровский, уехавший жить в США, заявил о деградации россиян.