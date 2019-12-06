Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора обсудили вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении.

«Путин и Нетаньяху обсудили целый ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, в том числе с учетом планируемого в январе 2020 года визита президента России в Израиль. Кроме того, были затронуты вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении», – сказано в сообщении на сайте президента.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку визита Путина в Израиль в январе.