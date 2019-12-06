В Рязанской области запланировали создание реестра пчеловодов

В Рязанской области планируют создать уточненный реестр пчеловодов, такое предложение было выдвинуто на совещании в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на котором присутствовало более 190 человек, сообщает пресс-служба минсельхоза.

Совещание прошло под председательством заместителя председателя правительства Рязанской области Дмитрия Филиппова, передает «Регнум».

В минсельхоз приехали руководители и агрономы сельскохозяйственных предприятий, фермеры, пчеловоды, специалисты по сельскому хозяйству администраций районов, представители главного управления ветеринарии, Россельхознадзора, Россельхозцентра, а также поставщиков средств защиты растений. Все они обсуждали эффективные механизмы взаимодействия, чтобы не допустить массовой гибели пчел, подобной той, которая произошла весной 2019 года.

«Выращивание масличных культур в области – одно из приоритетных направлений, в 2019 году площадь под ними составила 150 тыс. гекторов. Минсельхозом России поставлены задачи перед регионами о расширении посевов масличных культур. Поэтому в ближайшие годы площади под крестоцветами, скорее всего, будут только расширяться», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Борис Шемякин.

По данным региональных властей, большая часть рязанских пчеловодов нигде не зарегистрирована – ни у ветеринарных служб, ни у глав сельских поселений. Сельхозпроизводители формально относились к оповещениям, и не всегда указывали даты проведения обработок. Поставщики средств защиты растений, в свою очередь, не могут нести ответственность за эффективность действий продаваемых ими препаратов.

Участники совещания решили сформировать уточненный реестр пчеловодов и провести в марте-апреле 2020 года встречи по вопросам профилактики отравлений медоносных пчел пестицидами с приглашением пчеловодов и агрономов ведущих сельскохозяйственных предприятий.