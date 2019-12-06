Российские силовики помогли США вычислить главу хакерской группировки по e-mail

Российские правоохранители помогли американским властям вычислить личность руководителя хакерской группы Evil Corp Максима Якубца, об этом заявил в суде агент ФБР Джейкоб Фойлз.

В показаниях Фойлза, опубликованных минюстом США, сообщается, что в 2010 году американские власти официально попросили Россию помочь установить хакера по его электронному адресу aquamo@mail.ru, передает «Интерфакс».

Отмечается, что именно российским правоохранителям удалось установить, что подозреваемым является Максим Якубец.

США ввели санкции в отношении нескольких граждан России и нескольких российских компаний за «вредоносную деятельность» в киберсфере: против россиян Максима Якубца и Игоря Турашева, которых обвиняют в мошенничестве с ПО для персональных компьютеров, а также против физлиц и юридических лиц, которые якобы связаны с Evil Corp.

США также объявили награду за поимку Якубца.