Закрытие завода привело к приостановке работы лифтов в Усть-Илимске

Арбитражный суд Иркутской области запретил работу ООО «Звезда» по ремонту и замене лифтов в Усть-Илимске. В результате была приостановлена работа 40 лифтов в городе.

Запрет служит обеспечением по иску о признании недействительными результатов аукциона на ремонт лифтов в Усть-Илимске и договора, который был заключен по результатам торгов. Иск был подан областной прокуратурой, передает «Московский комсомолец».

По договору «Звезда» должна была заменить лифты в 17 домах Усть-Илимска. Стоимость контракта – 119 млн рублей.

В качестве обеспечения по иску прокурор потребовал запретить ответчикам совершать действия, направленные на исполнение обязательств по договору. Суд встал на сторону прокурора.

Теперь Фонду капремонта Иркутской области запрещено перечислять подрядчику деньги, в том числе и аванс, пока не будет принято решение по иску прокуратуры о признании торгов недействительными.

В свою очередь подрядчику ООО «Звезда» запрещено производить какие-либо работы по ремонту лифтов в Усть-Илимске. При этом в стадии ремонта в городе находятся 40 лифтов.

Решение суда вступило в силу немедленно. Работы в Усть-Илимске должны остановиться максимум с 7 декабря.

Депутат Законодательного собрания Иркутской области от Усть-Илимска Виталий Перетолчин указал, что власти города, депутаты местной думы и заксобрание «были против того, чтобы допускать до ремонта лифтов в городе компанию «Звезда»».

«Мы несколько раз писали в Фонд капремонта, просили не заключать контракт со «Звездой», но бесполезно. Теперь работа встанет, субподрядчики работать не будут: во-первых, денег не будет, во-вторых, суд постановил прекратить все работы. В процессе ремонта в Усть-Илимске находится 40 лифтов в 9- и 14-этажных домах. В них живут разные категории, в том числе пенсионеры, инвалиды, мамочки с детьми. Сколько им предстоит ходить пешком – неизвестно. Я планирую инициировать все возможные механизмы в рамках депутатских полномочий, подключить Законодательное собрание, чтобы как можно быстрее запустить эти лифты», – добавил он.

По данным прокуратуры, работы в Усть-Илимске ведет «Байкал-Азия-Инженеринг» по договору с агентством недвижимости «Арбат».

Учредителями агентства недвижимости «Арбат», по данным «Контур. Фокус», являются компания «Звезда» и дочь губернатора Иркутской области Сергея Левченко Татьяна Мордуева.

Ранее сообщалось о задержании директора компании «Звезда» Олега Хамуляка по обвинению в хищении 185 млн рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области.