В Израиле отмечен рост популярности правых политических сил

Опрос, проведенный в Израиле радиостанцией 103 FM, продемонстрировал усиление правого блока, несмотря на то, что «центристская» партия «Кахоль Лаван» Бени Ганца может получить больше мандатов, чем «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Из данных опроса следует, что если бы выборы прошли сегодня, то «Кахоль Лаван» получил бы 34 мандата, а «Ликуд» – 32, передает портал MIGnews.com.

«Объединенный Арабский Список» может рассчитывать на 12 мандатов, религиозная партия ШАС – на восемь.

Также восемь мандатов получит «Яадут А-Тор»а и «Наш Дом – Израиль» Авигдора Либермана. «Ха Ямин Ха Хадаш» получит шесть депутатских мест, и три партии получат по четыре места каждая – Демократический Союз, «Авода-гешер» и «Ямина».

Это демонстрирует, что состояние политического тупика продолжится - ни один блок не набирает 61 мандата в кнессете.

Результаты правых, однако, улучшатся – они получат 28 мандатов, по сравнению с нынешними 55 – без НДИ Авигдора Либермана. Левоцентристский блок получит 54 мандата.

Напомним, в ноябре стало известно, что глава центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц не смог сформировать правительство по итогам выборов.

До этого сформировать правительство не смог Нетаньяху, в связи с чем мандат на это передали Бени Ганцу.