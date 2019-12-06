Трамп продолжил угрожать союзникам по НАТО

Глава американского государства Дональд Трамп собирается заставить союзников по НАТО вносить их долю в бюджет альянса, сообщают СМИ.

Трамп заявил, что если другие члены НАТО «не вносят 2%» от ВВП, ему, «возможно, придется предпринимать некоторые вещи» в сфере торговых отношений, передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп пригрозил торговыми санкциями союзникам по НАТО, которые не вносят согласованные взносы в бюджет альянса.

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