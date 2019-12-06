Лучшие волонтеры 2019 года рассказали о своих проектах

«Люди в России стали более открытыми, они готовы все больше помогать другим. Растет уверенность, что даже в одиночку можно изменить мир», – заявила газете ВЗГЛЯД участница Международного форума добровольцев Инесса Клюкина. Ранее она получила награду «Волонтер года» из рук президента Путина.

Создатели 11 лучших проектов, победивших в конкурсе «Добровольцы России», в четверг получили награды на Международном форуме добровольцев, проходившего в Сочи. Победитель в номинации «Волонтер года» Инесса Клюкина три года назад в Казани организовала творческую инклюзивную студию «Э-моция». Миссия проекта – формировать при помощи театрального творчества позитивный образ человека с инвалидностью, а заодно расширять и само инклюзивное сообщество в России.

Поясним: «инклюзивность» означает максимальное «подключение» детей и взрослых с особенностями развития или инвалидностью к полноценной жизни, например, обеспечение их доступом к образованию, творчеству и спорту.

В рамках проекта Инессы Клюкиной проведено 35 показов в десяти городах России. «Сейчас наша команда разрослась в добровольческий коллектив. Мы создаем спектакли с участием людей с инвалидностью и бесплатно показываем представления всем желающим», – сказала Клюкина.

«В Казани вообще очень развито волонтерство, здесь проходило много международных событий», – напомнила собеседница. Как известно, в Казани за последние годы состоялись Универсиада, Чемпионат мира по водным видам спорта и Чемпионат мира по футболу. В следующем году здесь пройдут Игры стран СНГ.

«В последнее время россияне все чаще проявляют такие качества, как социальная ответственность и инициативность», – считает Клюкина. Она добавила, что «это ярко проявилось и в ходе сочинского форума».

«В рамках форума команде «Э-моции» удалось провести встречу с замминистра культуры Ольгой Яриловой и обсудить предложения по укреплению инклюзивного творчества на законодательном уровне. Реализация наших идей может привести к глобальным переменам», – надеется она.

«Мне кажется, что работа волонтеров в России должна принять более системный характер, – подчеркнула Клюкина. – Но при этом все равно нужно относиться к добровольческой работе не как к чему-то механическому, а по-прежнему вкладывать в это часть души».

Напомним, в четверг Международный форум в Сочи завершился. Он был приурочен к национальному и Международному дню добровольца (5 декабря). Форум объединил более 7 тысяч волонтеров из России и более чем 100 зарубежных стран. Организаторами выступили Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация волонтерских центров. Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках форума президент Владимир Путин вручил премию победительнице всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» Инессе Клюкиной. Жительница Татарстана получила награду в номинации «Волонтер года».

Участница форума Анна Зернова из Вологодской области, еще одна победительница конкурса «Добровольцы России», тоже считает, что государству нужно больше помогать лидерам добровольных движений в регионах. «Таким способом можно ускорить развитие волонтерства», – сказала она газете ВЗГЛЯД.

Проект, который принес Зерновой награду на конкурсе, называется «Помощмобиль». «Мы помогаем жителям отдаленных сел и деревень в Усть-Кубинском районе Вологодчины», – рассказала собеседница. В районе живут всего семь тысяч человек, многие – в деревнях с населением меньше сотни человек, где практически нет социальной инфраструктуры. Среди жителей района – больше тысячи инвалидов, среди них 35 детей.

Анна Зернова и ее коллеги, в частности, помогают пожилым людям из деревень доехать до районной больницы. «По программе «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» мы приобрели в этом году автомобиль, который специально оборудован для перевозки инвалидов», – добавила она.

«Зимой бывает трудно добраться до некоторых деревень. Но для нас это не повод сдаваться. Мы получили грант Всероссийского конкурса «Молоды душой» и благодаря ему добровольцы и привлекаемые специалисты, добираются до нуждающихся в помощи», – поделилась собеседница.

Добровольцы нередко помогают пожилым людям по хозяйству, рассказала активистка. Другая задача волонтеров – возрождение культурной жизни в небольших селах. «Организуем работу клубов там, где закрылись районные дома культуры, проводим мастер-классы на базе бывших сельских библиотек», – пояснила Зернова.

Третий участник форума, победитель конкурса в номинации «Организатор добровольчества», студент Уральского федерального университета Андрей Руднев считает, что у молодежи растет запрос на добровольчество в составе большой команды, желание участвовать в решении серьезных проблем страны.

«Мы занимаемся экологическим волонтерством, проводим субботники по уборке мусора. Сейчас у нас 85 студенческих организаций. Это либо экологические направления уже действующих волонтерских центров, либо студенческие клубы, – пояснил газете ВЗГЛЯД Руднев, который, помимо учебы в университете, еще и руководит экологической инициативой «Ассоциация «зеленых» вузов России».

Не обходится у активистов без трудностей в общении с вузовским руководством, сетует активист. «Зачастую руководство университетов не понимают нашу деятельность. Например, не все осознают важность сортировки мусора, порой толком не знают, как установить баки», – рассказал победитель конкурса.

«Движение растет. Нас уже более четырех тысяч, и это только постоянно действующий коллектив, а на наши мероприятия приходят в разы больше участников», – добавил он. Что касается сочинского форума, добавил Руднев, то он стал большой ареной для продвижения идей и проектов, для взаимного обогащения опытом: «Здесь нам удалось зарядиться эмоциями и желанием и дальше творить добро».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, кто и зачем идет в добровольцы в России.