Путин захотел присоединиться к поисковикам

Президент Владимир Путин на Международном форуме добровольцев заявил, что может поучаствовать в одной из экспедиций поисковиков.

Глава государства провел встречу с лидерами волонтерского движения, в ходе которой волонтер движения «Память и слава» Мария Игонина рассказала ему о работе поисковиков, передает РИА «Новости».

«В преддверии следующего сезона «Памяти и славы», в преддверии юбилея нашей Победы мы хотели бы открыть поисковый сезон нашей студенческой «Вахты памяти» в апреле месяце. Она будет проходить на территории Республики Крым, близ города Керчь. Хотелось бы пригласить вас поучаствовать в нашей поисковой экспедиции», – обратилась Игонина к президенту.

Она подчеркнула, что участие Путина станет знаковым событием и поможет привлечь в добровольцы молодежь.

«Я постараюсь, дело очень важно для нас и для будущих поколений», – ответил российский лидер.

Он отметил, что память о павших важна для россиян, «для наших детей и наших внуков».

«Поэтому я постараюсь, это хорошее доброе дело», – подытожил президент.

Ранее в ходе форума глава государства выразил уверенность, что искусственный интеллект никогда не заменит человеческое сердце и чувство сострадания.