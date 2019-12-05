Гости Международного форума добровольцев приняли участие в акции «Добрые уроки»

В России в четвертый раз проходит Всероссийская акция «Добрые уроки», направленная на популяризацию ценностей добровольческой деятельности и развитие социальной активности среди детей. Гости Международного форума добровольцев приняли в этих мероприятиях.

«Добрые уроки» проходят в более 10 тыс. образовательных организаций и 2 тыс. учреждений культуры по всей стране. В рамках акции участники смотрят документальный фильм «Волонтеры будущего», посвященный детям-добровольцам, обсуждают истории его героев, узнают больше о добровольческой деятельности и возможностях участия в ней, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Также 5 декабря в России отмечается Национальный день добровольца (волонтера). В 2017 году праздник официально был учрежден указом президента России №572.

Всероссийская акция «Добрые уроки» реализуется Ассоциацией волонтерских центров совместно с Российским движением школьников и АНО «Лаборатория социальных коммуникаций «Третий Сектор» при поддержке Министерства просвещения.

Акция популяризирует идеи добровольчества среди школьников и способствует развитию гражданского самосознания и активности молодежи. Лидеры волонтерских организаций, преподаватели, активисты-старшеклассники проводят познавательные уроки для учеников четвертых-десятых классов о ценности и пользе гражданской активности, рассказывают об истории добровольческого движения, презентуют современные социальные проекты.

С 2016 года традиционно «Добрые уроки» проходят во всех образовательных организациях России. За время проведения масштабной акции в ней уже приняли участие более 300 тыс. школьников.

В мероприятиях акции в школах Сочи приняли участие почетные гости Международного форума добровольцев.

В их числе – первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, министр здравоохранения Вероника Скворцова, заместитель министра просвещения Татьяна Синюгина, заместитель исполнительного координатора программы «Добровольцы ООН» Тойли Курбанов, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, чемпион России по армейскому рукопашному бою, мастер спорта по боксу Эльдар Кенкерли, чемпион России по футболу, экс-защитник московского «Локомотива» и сборной страны Дмитрий Сенников, спортсмен-бобслеист Дмитрий Труненков, главный врач ГКБ №71 имени Жадкевича, ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников, основатель и капитан команды «Звездный Десант», автор проекта «#СпортивнаяСтрана» Злата Чепурная, а также главные герои фильма «Волонтеры будущего» – дети-добровольцы.

Вместе со школьниками гости «Добрых уроков» обсудили роль добровольческой деятельности в жизни общества, а также рассказали собственные истории о волонтерской активности, поделились эмоциями от кинопросмотра и мнением о развитии добровольчества в стране.

«То волонтерское движение, которое так активно развивается, делает нашу страну только лучше. Делая добро другим, становишься лучше и успешнее сам. Я надеюсь, что благодаря фильму, который сегодня ребята посмотрели, общению и примерам, которые они же сами приводили, больше мальчишек и девчонок заходят себя попробовать в роли волонтеров; захотят совершать добрые поступки и помогать людям. Им это точно поможет в жизни и в поиске новых друзей, профессии. Добровольческая деятельность – это «гимнастика» для души. То, что делают добровольцы, очень полезно для нашего развития», – сказал Алексей Комиссаров, проводивший урок в МОБУ СОШ №67 города Сочи.

«Я считаю, что «Добрый урок» – это, прежде всего, великолепная возможность поговорить с детьми о том, что сегодня их волнует, чем наши дети дышат, а самое главное – донести до них необходимость доброго участия во всех делах, в том числе посредством кино. На «Добром уроке» есть необыкновенная атмосфера и эмоции, здесь раскрепощаются все: и те, кто проводит «Добрый урок», и дети. Я думаю, что они будут вспоминать, думать об этом, и наверное что-то в своей жизни пересмотрят. Вообще, то что «Добрые уроки» проходят в День добровольца – очень важно, потому что это дает нам возможность стать добрее и сделать очень много добрых и нужных стране дел», – поделилась своими впечатлениями Татьяна Голикова, принявшая участие в «Добром уроке» в сочинской школе № 25.

Также она отметила, что волонтерское движение и его постоянный прирост означает только одно – страна имеет очень хорошее социальное самочувствие, если люди приходят и хотят быть волонтерами.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Международный форум добровольцев проходит в городе Сочи и приурочен к национальному и Международному дню добровольца.

Место проведения выбрано не случайно – именно отсюда ведет свое начало история организованного волонтерского движения России, которое оформилось после проведения в нашей стране Олимпийских игр. В 2014 году были созданы крупнейшие организации (Ассоциация волонтерских центров и «Волонтеры Победы»), и проведен первый тематический форум добровольцев.

Форум завершится 5 декабря торжественным вручением премий победителям всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Участниками мероприятия стали более 7 тыс. волонтеров из России и более чем 100 зарубежных стран.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация волонтерских центров.