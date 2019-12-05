АПЛ «Казань» выполнила торпедные стрельбы в Белом море

Новейшая атомная подводная лодка проекта «Ясень-М» «Казань» провела испытательные торпедные стрельбы из подводного положения в Белом море, сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Экипаж АПЛ «Казань» произвел залп двумя торпедами из подводного положения по подводной цели. По предварительной оценке испытательные торпедные стрельбы прошли успешно», – передает ТАСС сообщение СФ.

Напомним, в мае источник в ОПК сообщил, что атомную подводную лодку «Казань» проекта 885М не сдадут в эксплуатацию в 2019 году, так как на ней необходимо доработать вспомогательные системы, которые не отвечают требованиям Минобороны.

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