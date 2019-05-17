Стало известно о срыве сроков сдачи АПЛ «Казань»

Атомную подводную лодку «Казань» проекта 885М не сдадут в эксплуатацию в 2019 году, так как на ней необходимо доработать вспомогательные системы, которые не отвечают требованиям Минобороны, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«По итогам швартовых испытаний, а также зимнего этапа заводских ходовых испытаний, установлено, что ряд вспомогательных узлов и агрегатов корабля не отвечает требованиям тактико-технического задания Министерства обороны, в том числе по надежности, и требует доработки в доке «Севмаша», – пояснил собеседник ТАСС.

По его словам, на доработку потребуется как минимум несколько месяцев, после которых «Казань» отправится на заводские и на государственные испытания.

«Выполнить все это до конца года абсолютно невозможно. Не исключено, что на это уйдет и весь 2020 год, и «Севмаш» сможет передать «Казань» флоту только в 2021 году», – отметил источник.

Собеседник указал, что АПЛ с начала 2019 года находится в «Севмаше», где занимаются устранением замечаний и техническим обслуживанием.

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) оставили вопрос о сроках сдачи подлодки без комментариев.

В январе источник в судостроительной отрасли сообщил, что заводские ходовые испытания атомных подводных лодок «Князь Владимир» (проект 955А, шифр «Борей-А») и «Казань» (проект 885М, шифр «Ясень-М») приостановлены.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД