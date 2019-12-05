В Москве задержали сотрудника центрального аппарата МВД по подозрению в должностном преступлении, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Утром в Москве задержан сотрудник центрального аппарата Министерства внутренних дел. Он подозревается в должностном преступлении. После задержания он сбежал, но позже снова был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции», – сказал собеседник ТАСС.

В пресс-центре МВД и пресс-службе столичного ГУМВД эту информацию пока не прокомментировали.

В среду сообщалось о возбуждении уголовного дела на полицейских в Приморье за избиение свидетеля.