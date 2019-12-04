На полицейских завели дело за избиение свидетеля в Приморье

Следствие возбудило уголовное дело по статье «превышение полномочий» в отношении трех полицейских в Приморье, подозреваемых в избиении очевидца преступления в отделе полиции, решается вопрос о мере пресечения, сообщили в региональном СК.

«С 26 по 28 октября 2019 года в помещении отдела полиции в пгт Кавалерово сотрудники полиции применили недозволенные методы расследования к местному жителю, ставшему очевидцем ранее совершенного преступления в селе Зеркальное Кавалеровского района. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий со стороны сотрудников МО МВД «Кавалервский», по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», говорится в сообщении на сайте СК по Приморскому краю.

В результате проведенных следственных и оперативных действий по подозрению в совершении преступления задержаны три сотрудника МО МВД «Кавалервский».

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Оперативное сопровождение осуществляется сотрудникам УСБ МВД России по Приморскому краю.

Напомним, 26 сентября двое полицейских в городе Вольске на служебной машине в наручниках отвезли задержанного пьяного мужчину в район кладбища и избили до смерти.