Дело обвиненных в гибели восьми коллег пожарных вернули на доследование

Суд вернул на доследование уголовное дело в отношении пожарных Дмитрия Ширлина и Сергея Барсукова, обвиненных в гибели восьмерых коллег во время тушения пожара на складе на Амурской улице в Москве в 2016 году.

«Вернуть дело на доследование», – передает ТАСС постановление судьи Преображенского районного суда Москвы.

Как сообщил накануне адвокат Ширлина Руслан Голенков, предварительное следствие было проведено слабо, в суде выяснены новые обстоятельства, которые не могли быть подвержены экспертной оценке. Прокурор и родственники погибших пожарных были против возврата дела на доследование.

Напомним, пожар на улице Амурской, который тушили 14 часов, случился вечером 22 сентября 2016 года. Первые восемь прибывших пожарных спасли из горящего склада более сотни работников, после чего были отправлены на самый опасный участок: на кровле склада они устанавливали водяную завесу, чтобы охладить газовые баллоны, которые могли взорваться в любой момент. В итоге из-за высоких температур и интенсивности горения кровля рухнула вместе с пожарными.

В декабре 2018 года из-за гибели восьми пожарных с должности начальника управления пожарно-спасательных сил МЧС Москвы сняли полковника Дмитрия Ширлина.