Группу выходцев из СНГ арестовали в Москве по подозрению в терроризме

Мещанский районный суд Москвы арестовал девять приезжих из стран СНГ, подозреваемых в причастности к деятельности террористической организации, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Среди арестованных – восемь мужчин и одна женщина. Все они подозреваются по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации). Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, ранее Следственный комитет выявил сеть финансистов запрещенной международной террористической организации «Исламское государство**», которая занималась сбором средств для террористов.