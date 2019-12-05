РУСАДА предложило отстранить тренерский состав сборной по легкой атлетике

Российское антидопинговое агентство составило список антикризисных мер для восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики.

РУСАДА предлагает отстранить главного тренера сборной по легкой атлетике Юрия Борзаковского и весь его штаб, а также национальный и региональные центры спортивной подготовки легкоатлетов. В дальнейшем в ЦСП предусмотрена замена сотрудников, передает ТАСС.

РУСАДА также хочет сформировать международную рабочую группу, которая должна будет утвердить и.о. президента ВФЛА и управляющей команды. При этом в команду могут войти сторонние кандидаты.

Членами рабочей группы должны стать гендиректор РУСАДА Юрий Ганус и его зам Маргарита Пахноцкая, представители ВФЛА, World Athletics, Олимпийского комитета России, Министерства спорта России.

Также в группу предлагается включить заслуженных представителей легкой атлетики России, которые никак не связаны с допинговым скандалом, и представителей независимой комиссии спортсменов ВФЛА (ее также сформируют из спортсменов, которые не были причастны к скандалу).

РУСАДА хочет, чтобы была сформирована экспертная группа ВФЛА, которая займется внутренним расследованием. При этом расследование будет вестись при участии независимого дисциплинарного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU), РУСАДА и российских правоохранителей. Расследование должно охватить все критические дела ВФЛА.

Ганус назвал опубликованные РУСАДА первоочередные антикризисные меры второй попыткой организации спасти в стране легкую атлетику. Он отметил, что первое его заявление, сделанное весной, «не было услышано нашими спортивными властями», что привело к «катастрофическому итогу».

«Я никого не пугал ранее и не пугаю сейчас», – заверил он, добавив, что российские спортсмены «достойны лучшего, достойны иметь право выступать на ведущих спортивных аренах мира без каких-либо ограничений».

Критикам он предложил «подойти к зеркалу и задать себе вопрос, с какой стороны зеркала они находятся».

Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила процесс восстановления членства ВФЛА. ВФЛА пригрозили полным исключением из международной ассоциации.

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