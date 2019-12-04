На Дальневосточную ярмарку в Москве привезли сотни тонн экологически чистой продукции

На Дальневосточную ярмарку в Москве регионы свезли экологически чистую продукцию, в том числе сотни тонн рыбы, икры, меда, сообщил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Вы знаете, я цифры смотрел, честно говоря, интересно не сколько привезли и сколько продадут. Некоторые территории привезли по 100-113 тонн рыбы», – сказал журналистам Трутнев, передает «Интерфакс».

По его словам, москвичи и гости столицы могут отведать рыбу, мед, чай и другие продукты.

«Это все здорово, потому что Дальний Восток – это источник экологически чистых продуктов», – подчеркнул вице-премьер.

Он также отметил, что Дальневосточная ярмарка – это способ показать все, чем богаты регионы ДФО.

«Ярмарка – это сбыт для предприятий, проба новой продукции для москвичей. Мед из Амурской области уже не первый раз участвует в различных выставках и ярмарках, его пробовали Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин во Владивостоке», – добавил Трутнев.

Дальневосточная ярмарка на Новом Арбате в Москве официально открылась 3 декабря в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока». Ее работа продлится до 8 декабря. Гостей встречают галереи всех 11 регионов ДФО. В ассортименте морепродукты, дикоросы, мясные деликатесы, сувениры от мастеров.

По данным оргкомитета, Магаданская область привезла 113 тонн рыбы и морепродуктов, Сахалин – более 100 тонн, Хабаровский край – 6,5 тонны рыбы, икры и меда.

Сам фестиваль «Дни Дальнего Востока» будет проходить 12-14 декабря в выставочном комплексе «Экспоцентр». Он проводится для абитуриентов, студентов, молодых специалистов, людей творческих профессий. Здесь представят уникальные особенности регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции. Фестиваль состоит из трех направлений: туризм, образование и работа, культура. В рамках фестиваля также подведут итоги общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока».