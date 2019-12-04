Голикова и «Волонтеры Победы» дали старт набору в волонтерский корпус Года памяти и славы

Зампред правительства Татьяна Голикова и члены «Волонтеров Победы» запустили набор в волонтерский корпус Года памяти и славы на Международном волонтерском форуме.

Татьяна Голикова, Ольга Амельченкова, руководитель ВОД «Волонтеры Победы», член Центрального штаба ОНФ и добровольцы дали старт набору добровольцев, которые помогут провести ключевые мероприятия 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Спасибо вам большое за ваше дело! Вы большие молодцы. Ваша помощь трогает до глубины души. Даже говорить сложно», – сказала Татьяна Голикова.

«Наши волонтеры готовятся к Году памяти и славы и подходят к столь значимому юбилею с максимальной ответственностью. Мы разработали единый стандарт подготовки, где доброволец знакомится не только со своим функционалом, но и с ценностями и традициями движения и историей Великой Отечественной войны. Очень важно, чтобы тот, кто помогает сохранить память о подвигах, сам знал о них. Здесь, на добровольческом форуме, мы проводим собеседования, знакомимся с нашими будущими волонтерами и рассказываем о направлениях деятельности «Волонтеров Победы», – отметила Ольга Амельченкова.

Оценил, как проходит подготовка к 75-летию Победы, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Кириенко посетил стенд-выставку движения на Международном форуме добровольцев, где познакомился с активистами и посмотрел выставку, посвященную международному проекту «Слово Победителя».

«Важно, чтобы нынешнее молодое поколение и те, кто будет после нас, не забыли про ужасы войны. История, рассказанная лично ветераном, который видел все своими глазами, приобретает большую ценность. Поэтому мы общаемся с героями лично и записываем их воспоминания, чтобы сохранить и передать потомкам», – отметила пресс-секретарь движения Ксения Ковалева.

Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 6 декабря. Волонтеры со всей страны и зарубежья собрались, чтобы обменяться опытом и презентовать лучшие практики. На церемонии открытия форума прошло награждение лучших добровольцев. В номинации «Доброе дело» победил «Волонтер Победы» из Ямало-Ненецкого автономного округа Коля Салиндер.

«Это самое лучшее – чувствовать, что ты помогаешь людям и делаешь что-то важное. Мы сохраняем историю, рассказываем людям правду. Это мотивирует быть «Волонтером Победы» и совершать еще больше добрых дел», – сказал Николай.

На презентации работы Общероссийского народного фронта региональный руководитель «Волонтеров Победы» в Краснодарском крае Юлиана Лоточникова рассказала о совместном проекте движения и ОНФ «Забота о ветеранах» и работе с обращениями граждан.

«Вместе с Общероссийским народным фронтом «Волонтеры Победы» активно ищут решение проблем россиян во многих регионах нашей страны. Одними из самых востребованных запросов от граждан являются поиск информации о родственниках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне: их боевой путь, подвиги, награды, места захоронений, и установка памятников ветеранам», – отметила Юлиана.