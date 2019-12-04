АНО «Национальные приоритеты» создана в России

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об учреждении АНО «Национальные приоритеты», генеральным директором которой назначена София Малявина.

Организация создается с целью координации коммуникационной работы по нацпроектам, выполнение которой сейчас осуществляется различными ведомствами и другими участниками.

По данным ТАСС, организация начнет работу с 2020 года. Малявина ранее была заместителем главы секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой. По ее словам, навыки Малявиной по продвижению федеральных инициатив будут востребованы на позиции руководителя АНО.

«Она успешно участвовала в реализации десятков проектов, к ее безусловным заслугам можно отнести сопровождение стратегий промышленного развития, инфраструктурных проектов в энергетике, развитие программ здорового образа жизни в стране, восстановления института донорства крови, программы «Доступная среда» для инвалидов», – говорила о Малявиной Голикова.

Ранее президент Владимир Путин потребовал, чтобы результаты от реализации национальных проектов чувствовались уже сейчас, в этом году. Он добавил, что отвечать за это должны главы профильных министерств.