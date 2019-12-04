Кремль назвал неуместными разговоры о решениях саммита «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неуместными и преждевременными разговоры о возможных решениях предстоящего в Париже 9 декабря саммита «нормандской четверки».

«Любые разговоры сейчас относительно того, что сделают главы государств в Париже в следующий понедельник нам кажутся преждевременными и неуместными. Проделана определенная подготовительная работа, сейчас нужно дождаться, когда «нормандская четверка» соберется в Париже, и только потом будет ясно к какому решению они придут», – передает ТАСС слова Пескова.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что проект решения саммита в «нормандском формате» предполагает «фиксацию» достигнутого в Донбассе.