Высший суд ЕС отклонил жалобу PGNiG на приостановку решения по доступу к OPAL

Высший суд Евросоюза отклонил жалобу польской компании PGNiG на приостановку решения ЕС по доступу к газопроводу OPAL.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на решение суда.

Напомним, в начале сентября Европейский суд по иску Польши аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому Газпром мог использовать мощности OPAL на 100%, то есть на 36 млрд куб. м в год.

Теперь российский холдинг может задействовать только 50% мощностей трубопровода.

В середине ноября PGNiG передала Газпрому сообщение о желании завершить действие Ямальского контракта о поставках российского газа 31 декабря 2022 года.