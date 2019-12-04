Расстрелявший прохожих из ружья пермяк находился под воздействием наркотиков

Житель Перми, открывший стрельбу, при которой погибла женщина и получили ранения двое мужчин, в момент инцидента находился в состоянии наркотического опьянения, ранее он уже был судим, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

«Установлено, что стрельбу из гладкоствольного ружья вел ранее судимый гражданин 50 лет, находившийся, по предварительным данным, в состоянии наркотического опьянения. Оружием завладел незаконно. Успел произвести восемь выстрелов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы губернатора Пермского края.

Там добавили, что стрелок стрелял не только по людям, но и по припаркованным автомобилям.

«Действиями преступника нанесен ущерб имуществу граждан - выстрелами повреждены автомобили», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что власти Пермского края окажут помощь двум раненым при стрельбе в Перми.

«На заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников дал поручение социальному блоку правительства оказать всестороннюю поддержку пострадавшим в результате происшествия», – сообщили в пресс-службе губернатора.

Там уточнили, что Решетников навестил раненых в больнице.

«Губернатор поехал в больницу №6, где раненым оказывают медицинскую помощь», – сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что утром в среду в Перми мужчина открыл огонь из ружья по прохожим.

Напомним, в СК ранее в среду сообщили, что стрельбу в Перми открыл ранее судимый местный житель, предполагалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, он застрелил из охотничьего ружья женщину, ранил прохожего и водителя наряда группы задержания Росгвардии.