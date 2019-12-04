Вандалы осквернили более 100 еврейских надгробий во Франции

По сообщению властей Франции, на еврейском кладбище в коммуне Вестоффен в Эльзасе неизвестными было осквернено более 100 могил.

Как передает Deutche Welle, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер назвал эти «отвратительные деяния» «оскорблением ценностей нашей республики».

По его словам, полиция делает все, чтобы найти виновных. Свое возмущение этим инцидентом выразил также премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Осквернению подверглись 107 надгробий, на которых были нарисованы свастики и оставлены антисемитские надписи. Всего на кладбище находится около 700 захоронений.

Напомним, в феврале, обнаружилось, что около 80 могил на еврейском кладбище во французской коммуне Катзенайм были осквернены. Французский лидер Эммануэль Макрон решил посетить оскверненное вандалами еврейское кладбище в регионе Эльзас.