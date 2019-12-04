Шествие в защиту образования на русском языке запланировано в Латвии

Штаб защиты русских школ и Русский союз Латвии решили провести шествие в защиту образования на русском языке, сообщил сопреседатель союза, бывший евродепутат Мирослав Митрофанов.

Он сообщил, что участники шествия намерены собраться в 19.30 мск у здания минобразования Латвии. В руках демонстранты будут нести фонарики, чтобы «создать поток света», который должен «рассеять тьму».

Как заявил Митрофанов, участники акции пройдут от «министерства «тьмы» – министерства образования – к свободе – к памятнику Свободы», передает РИА «Новости».