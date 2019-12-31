Пушков объяснил историческую безграмотность посла США в Польше

«Посол Джорджетта Мосбахер может, вовсе и не учила историю, потому что она возглавляла компанию по производству косметических средств, и получила свой пост посла потому, что финансировала избирательную кампанию Трампа», - сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал слова американского посла в Польше, назвавшей Сталина одним из виновников Второй мировой войны.

В годы Второй мировой войны американская пресса никогда не писала о том, что СССР якобы несет ответственность за развязывание войны, подчеркнул член Совета Федерации Алексей Пушков. «Преобладал позитивный тон по отношению к СССР. Была совершенно другая атмосфера, нежели сейчас, – отметил собеседник. – Это продолжалось примерно до начала Холодной войны между Советским Союзом и Западным блоком во главе с Соединенными Штатами. Тогда началась и антисоветская пропаганда, дипломаты тоже стали к ней присоединяться».

Напомним, посол США в Польше Джорджетта Мосбахер, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, заявила, что Адольф Гитлер Иосиф Сталин якобы в равной степени виновны в начале Второй мировой войны. «Кажется, посол США в Польше плохо учила историю в школе», – отметили по этому поводу в МИД России. Российские дипломаты напомнили американскому послу в Варшаве, что Соединенные Штаты были союзниками СССР во Второй мировой войне. Кроме того, операция нацистской Германии по захвату Польши была подготовлена в соответствии с приказом от 10 апреля 1939 года, а потому пакт Риббентропа – Молотова, не мог стать причиной ее начала и начала всей Второй мировой войны, – разъяснили в российском МИДе.

Джорджетта Мосбахер действительно могла плохо учить историю, но также возможно, что ее заявление было составлено сотрудниками возглавляемого ей посольства – для того, чтобы продемонстрировать поддержку Польши, заметил Пушков. «Американские дипломаты» – это как бы фигура речи со стороны нашего МИДа. Смысл ее в том, что американские дипломаты говорят то, что выгодно Америке на том или ином этапе ее политической деятельности», – добавил собеседник.

«США поддерживают Польшу, потому что это одна из опорных для нее стран в Европе. Здесь идет автоматическая поддержка, солидаризация с властями Польши. Соединенные Штаты сами исповедуют эту точку зрения, поскольку видят здесь для себя определенную выгоду.

Если выставить Советский Союз таким же виновником войны, как фашистскую Германию, то можно настаивать на пересмотре послевоенного порядка, работать на то, чтобы лишить Россию права считаться державой-победительницей и ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН»,

– подчеркнул Пушков.

Он добавил, что это многоступенчатая система по дискредитации России. Часть целей этой кампании США пытаются добиться через атаки на современную Россию, а другую часть целей они пытаются добиться через атаку на политику Советского Союза.

«Кроме того, США стараются пользоваться всем арсеналом антироссийских средств в своем нынешнем противостоянии с Россией. Это и выход из договора РСМД, и автоматическая поддержка позиции Киева по боевым вопросам, и линия на усиление военного присутствия в Восточной Европе, в той же Польше, и поддержка политики НАТО по отношению к России, а именно размещение контингентов НАТО в соседних с Россией странах Прибалтики. Таким образом США наращивают потенциал противодействия с Россией по всем направлениям», – сказал Пушков.

Добавим, что сенатор Франц Клинцевич назвал слова Джорджетты Мосбахер прямым оскорблением президента США Франклина Рузвельта, который называл «антигитлеровскую коалицию «объединенными нациями».

Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на решение Европарламента, приравнивающее СССР к гитлеровской Германии, подчеркнув, что Советский Союз последним из стран Европы подписал с Германией договор о ненападении.

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