Нефть подорожала на снижении запасов сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут на данных о недельном снижении запасов сырья в США и опасениях за ситуацию на Ближнем Востоке.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,22% – до 67,02 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,1% – до 61,78 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Поддержку ценам на нефть оказывает статистика минэнерго США, согласно которой коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 декабря, снизились на 5,5 млн баррелей, хотя ожидалось сокращение всего на 1,7 млн баррелей.