Тотальный тест «Доступная среда» прошел в донской столице

В Международный день инвалидов в Ростове-на-Дону прошел тест «Доступная среда».

Этот город стал одним из восьми участников мероприятия, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Проверить свои знания в сфере организации доступной среды и навыков общения с людьми с «повышенными потребностями» могли все желающие в очной и заочной формах. Пройти тестирование организаторы предлагали либо дома за компьютером или иным гаджетом, либо на площадке «точки кипения» в ДГТУ. Очную форму выбрали порядка 150 человек. Ими стали специалисты органов соцзащиты, работники центров социального обслуживания населения со всех уголков Ростовской области. Это именно те специалисты, которые ежедневно оказывают помощь и поддержку людям с особенностями здоровья.

В числе вопросов были такие: «какая помощь может быть необходима незрячему посетителю магазина при совершении покупки?»; «как следует общаться с человеком с нарушением речи?»; «на входе в магазин вы замечаете человека с белой тростью, ваши действия?».

К каждому из предложенных вопросов, а их было 50, прилагалось несколько вариантов ответов, из которых участники должны были выбрать верный. Время на выполнение заданий – один час.

Как рассказали организаторы, цель теста – повышение уровня осведомленности граждан о существующих проблемах и потребностях людей с инвалидностью, а также этике общения с людьми с ограничениями по здоровью.

«В формировании доступной среды важно не только создавать физическую доступность для маломобильных групп населения к любому объекту, но и понимать, как нужно правильно общаться с людьми с «повышенными потребностями», – отметила замминистра труда и социального развития Ростовской области Ольга Порядочная.

Перед началом тестирования в каждом городе-участнике к аудитории обратились «амбассадоры» (послы тотального теста). В Москве им стала Диана Гурцкая, а в донской столице – Роман Осипенко. Роман известен жителям Ростовской области как руководитель благотворительного фонда социальной адаптации инвалидов «Прометей», лауреат ряда государственных премий за свои социальные проекты, кандидат в мастера спорта среди лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата и президент физкультурно-спортивного клуба «Прометей».

«Данная акция поможет людям шире раскрыть внутренний мир человека с инвалидностью, а также проверить свои знания в законодательной сфере. Ведь нельзя менять мир для кого-то без его участия. А любые проблемы человека с инвалидностью нужно решать непосредственно с его участием, учитывая мнение и потребности», – обратился к участникам теста Роман Осипенко.

По окончании тестирования прошел семинар, на котором обсуждались вопросы и правильные ответы, чтобы каждый из участников для себя отметил морально-этических аспекты, особенности коммуникации и ситуационной помощи при работе и общении с людьми с особенностями здоровья.

В восьми городах России при поддержке Фонда президентских грантов пройдет тотальный тест «Доступная среда». Цель теста – повышение уровня осведомленности граждан о существующих проблемах и потребностях людей с инвалидностью, а также этике общения с людьми с ограничениями по здоровью.

Тест проведут в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Нальчике и Казани.

Проект «Тотальный диктант «Доступная среда» получил президентский грант в размере 3 млн рублей.