Волонтерами назвали себя четверть россиян

Участие в добровольческой деятельности принимали 87% россиян, но к волонтерам или бывшим волонтерам себя причисляет почти четверть, следует из опроса ФОМ.

Почти половина россиян (48%) считают, что окружающие их люди всегда или часто готовы помогать другим, следует из опроса фонда «Общественное мнение». Опрос был проведен в ноябре 2019 года среди 3017 респондентов, сообщает РБК.

23% опрошенных считают себя волонтерами или бывшими волонтерами. Но на самом деле принимали участие в деятельности, которую можно считать добровольческой, 87% россиян.

Опрос показал, что чаще всего россияне принимают участие в таком виде безвозмездной добровольческой деятельности, как субботники. Почти две трети респондентов рассказали, что в последние полгода-год участвовали в уборке территории или другой деятельности по защите природы, а 46% помогали в благоустройстве дворов и улиц – красили скамейки и заборы, сажали цветы и так далее.

Также многие россияне помогают животным, например ищут им новых хозяев (41%), а также бездомным, инвалидам, сиротам и другим социально незащищенным людям (37%).

Менее популярными видами волонтерства оказались: профессиональная помощь – репетиторство, юридические консультации и т.д. (31%); популяризация здорового образа жизни (28%); деятельность в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти (26%).

«Молодежь чаще остальных оказывает помощь в рамках своей профессии (40 против 31% в среднем у населения), а также участвует в образовательной деятельности (25 против 17%). Люди среднего возраста (46–60 лет) чаще остальных имеют опыт участия в экологической деятельности (71 против 65%), а также в благоустройстве дворов, парков и улиц (54 против 46%)», – показал опрос ФОМ.

В 2017 году президент России Владимир Путин объявил 2018-й Годом добровольца и волонтера. 5 декабря стало в России национальным Днем волонтера – эта дата совпадает с Международным днем волонтера, который был установлен решением Генассамблеи ООН в 1985 году.