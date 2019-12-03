Трамп оценил эффект от его импичмента для США

В случае успеха импичмент президента США нанесет ущерб стране, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Это очень непатриотично со стороны демократов. Это плохо для страны. Демократы используют его для того, чтобы завоевать политическое преимущество... Демократы вредят стране очень сильно», – передает слова Трампа РИА «Новости».

Он утверждает, что нет оснований для объявления ему импичмента.

«Это неприемлемо... За этим ничего не стоит. Я не делал ничего неправильно. Это (звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому) не было преступлением. Мы провели хороший разговор. Они (демократы) – сумасшедшие», – заявил Трамп.

В конце ноября президент США выразил уверенность, что попытка объявить ему импичмент только поможет ему выиграть выборы в 2020 году. Процедуру импичмента Трамп называл пародией на правосудие и позором США.

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