Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится сменить пол

Несовершеннолетняя дочь актрисы Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло готовится сменить пол, 13-летняя девочка принимает гормональные препараты и официально сменила имя на мужское.

Дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло готовится к перемене пола. 13-летний подросток принимает гормональные препараты. Кроме того, стало известно, что Шайло удалось официально сменить имя.

Девочку теперь официально зовут Джон, передает «Комсомольская правда».

Шайло с трех лет носит короткую стрижку и одежду для мальчиков, в девять лет она попросила звать себя Джоном.

Девочка уже второй год проходит гормональную терапию в клинике Санта-Моники.

Ранее Джоли заявила, что намерена покинуть США, как только детям исполнится 18 лет.