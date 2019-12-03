Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится сменить пол

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3 декабря, вторник | Последнее обновление — 15:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Генсек НАТО отреагировал на отказ Турции защищать Польшу и Прибалтику от России
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Что мешает России и Китаю удвоить «Силу Сибири»
Санкции Китая против США чреваты серьезными последствиями
Россия увидит врага далеко в Арктике
Зеленский продемонстрировал презрение к жителям Донбасса
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Опыт «Дома-2» расширяет горизонты философии
Илья Переседов, журналист
Много лет приходится слышать, что у классической философии нет будущего – она слишком сложна для понимания, к тому же полна противоречий. Но все противоречия философии не дотягивают до парадоксов Алёны Водонаевой, выходящих стотысячными тиражами. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
В толпе каждая шавка может чувствовать себя героем
Алексей Алешковский, сценарист
Попробуйте остаться при своих принципах, когда вам светит век воли не видать, как Владимиру Буковскому или Нельсону Манделе. Если вы не цените чужие принципы, так ли крепки ваши? В отличие от диванных бойцов, солдаты настоящей войны уважают мужество противника. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Шулеры Майдана превратили Киев в город разбитых фонарей
Андрей Манчук, политолог
Положа руку на сердце, украинцев честно предупреждали, что на пути к свободе и счастью им надо будет пройти через горнило радикальных неолиберальных реформ, в опасности и бессмысленности которых убедились уже, кажется, все. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай
На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублейПодробности...
Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург
Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории РоссииПодробности...
Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасателиПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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