Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Индекс Мосбиржи на открытии торгов пустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,25%.

Во вторник утром индекс составил 2913,95 пункта, передает ТАСС.

Индекс РТС снизился на 0,13%, до 1430,93 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.