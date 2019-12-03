Увеличилось число жертв ДТП с автобусом в Казахстане

По меньшей мере семь человек стали жертвами ДТП с автобусом на юге Казахстана, еще 28 пассажиров пострадали, сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

По последним сведениям, в салоне автобуса находились 35 человек, передает ТАСС. «Погибших семеро, из которых один скончался по дороге в больницу, 28 пострадали», – сообщил Нурахметов.

В генконсульстве России в Алма-Ате сообщили, что уточняют данные о том, есть ли граждане России среди жертв и пострадавших в ДТП в Кызылординской области Казахстана.

Позднее заместитель председателя комитета административной полиции МВД Казахстана Жанат Абрахманов уточнил, что жертвами ДТП стали восемь человек, еще 21 пассажир пострадал, все они граждане Казахстана.

«ДТП произошло около 5.00 на автодороге Кызылорда – Кумколь. На данный момент погибших восемь человек и пострадавших 21 человек. Водитель автобуса не справился с управлением в условиях гололеда и совершил опрокидывание», – сказал Абрахманов.

По его словам, автобус марки «Неоплан» принадлежит местной нефтяной компании. Он перевозил сотрудников предприятия – граждан Казахстана – на работу.

Ранее сообщалось, что утром на юге Казахстана перевернулся автобус с 50 пассажирами.