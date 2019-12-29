Москве пообещали самую холодную декабрьскую ночь

В Москве и Подмосковье ночь на 30 декабря может стать самой холодной за весь декабрь, рассказал и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сегодня мы прогнозируем, что будет самая холодная ночь в декабре. Ночные температуры в Москве – минус 4-6, по области – до минус 9», – сказал он ТАСС.

При этом в некоторых районах Московской области столбик термометра может показывать двухзначные значения со знаком минус. По словам Вильфанда, на севере Центрального федерального округа (ЦФО) температуры ночью могут опуститься до минус 15-16 градусов.

Ранее синоптики рассказали о погоде в столице 29 декабря.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД