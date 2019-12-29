Появилось видео падения канатоходца во время выступления в Тольятти

Во время выступления в цирке в Тольятти канатоходец, выступавший без страховки, сорвался вниз.

Момент падения попал на видео, которое публикует ГТРК Самара. Мужчину госпитализировали, по предварительной информации, циркачу повезло, и он отделался ушибами, сообщают «Новости Тольятти».

Ранее было опубликовано видео падения российской воздушной гимнастки на соревнованиях в Риге.