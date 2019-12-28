Сирийская армия отразила атаки террористов в провинции Идлиб

Террористы предприняли две атаки на позиции сирийских войск в провинции Идлиб, сообщил глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

На сирийские правительственные силы напали боевики террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (еще одно название запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра») при поддержке так называемой Сирийской национальной армии.

Боевики атаковали сирийских военных в направлении Дэйр-Эль-Гарби – Мейсруна и Маар-Шурин – Джарджаназ, передает РИА «Новости».

Как в первой, так и во второй атаке участвовало до 50 боевиков при поддержке пяти-шести пикапов с тяжелым вооружением.

Сирийские войска отразили нападения, убиты или ранены до 30 боевиков. Среди военных Сирии потерь нет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в окрестностях провинции Идлиб.

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