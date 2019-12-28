США не смогли помешать принятию российской резолюции Генассамблеей ООН

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию «Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», хотя США выступали против.

Документ получил поддержку 79 государств, против проголосовали 60 стран, воздержались – 33, передает РИА «Новости».

Соавторами резолюции являются еще почти 50 стран.

ГА ООН постановляет учредить специальный межправительственный комитет экспертов для создания конвенции о противодействии киберпреступности.

США заявляли, что конвенция не нужна, так как достаточно уже имеющихся механизмов. По мнению Вашингтона, Москва пытается «продвигать собственное видение того, как должен выглядеть интернет в будущем».

Российская сторона поясняла, что резолюция фактически закрепляет цифровой суверенитет государств над своим информационным пространством. США считают, что резолюция навредит «международным усилиям по борьбе с киберпреступлениями».

Как пояснил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин в августе спецкомитет проведет свою первую организационную сессию в Нью-Йорке. На ней планируется определить «модальность и план дальнейших действий» с учетом «работы венской группы экспертов по киберпреступности». При этом «субстантивная работа над конвенцией начнется в 2021 году».

«Ни о каких дублирующих площадках речи быть не может», – заявил он.

В конце октября на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН Россия внесла проект резолюции по кибербезопасности. В ноябре Третий комитет ГА ООН принял внесенный Россией проект резолюции.