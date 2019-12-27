С одной из сестер Хачатурян сняли электронный браслет

С младшей сестры Хачатурян, обвиняемой в убийстве отца, сняли электронный браслет, сообщил ее адвокат Ярослав Пакулин.

«Сотрудники ФСИН только что сняли электронный браслет с ноги Марии. Учетное дело по ней прекращено в инспекции ФСИН», – сообщил Пакулин, передает ТАСС.

Адвокаты других сестер отметили, что браслеты с их подзащитных снимут в субботу. Сестрам по-прежнему нельзя разговаривать друг с другом, свидетелями по делу и журналистами.

В четверг сообщалось, что сестрам Хачатурян не будет продлеваться мера пресечения в виде запрета покидать дом в определенные часы.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.

Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности. Кроме того, сообщалось, что против него могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей.

14 июня 2019 года Следственный комитет (СК) предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца.

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян в декабре. Уголовное дело в отношении двух сестер направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В отношении младшей сестры уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.